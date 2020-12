Palloncini a forma di cuore e una parata di moto

A Mapello l’ultimo abbraccio a Mattia Si sono svolti lunedì 21 dicembre a Prezzate di Mapello i funerali di Mattia Gandolfi, il 20enne deceduto venerdì dopo essere caduto in moto.

Striscioni con scritte affettuose, una parata di moto davanti alla chiesa e palloncini bianchi a forma di cuore: così gli amici hanno voluto dare l’ultimo addio a Mattia Gandolfi, il 20enne, morto per una caduta in moto venerdì 18 dicembre a Bonate Sopra mentre era in sella con la fidanzata di 17 anni, ricoverata al Papa Giovanni, ma non in pericolo di vita.

La celebrazione è stata presieduta dal parroco don Luca Gattoni e da monsignor Ubaldo Nava e don Carlo Nava.

Gli striscioni degli amici di Mattia appesi di fronte all’entrata della chiesa

(Foto by Yuri Colleoni)

