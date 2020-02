Parcheggi di Capriate e Brembate per l’A4

C’è il sì, via libera dopo otto anni di attesa Furono realizzati nell’ambito della realizzazione della quarta corsia dell’autostrada, mai entrati in funzione per motivi burocratici. Ora il ministero li ha sbloccati.

Si è sbloccata la questione dei due parcheggi di interscambio realizzati a Capriate e Brembate lungo la A4 Milano-Brescia. Dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture è arrivato il via libera all’utilizzo: a otto anni dalla loro costruzione avvenuta nell’ambito della realizzazione dalla quarta corsia dell’autostrada, potranno finalmente aprire. Si tratta di circa 400 posti auto che andranno a soddisfare la domanda delle numerose persone che al casello di Capriate dell’A4, ogni mattina, prendono il pullman autostradale. Per quanto riguarda Capriate, si conta di aprire fra maggio e giugno. Non sono ancora definiti, invece, i tempi per Brembate.

