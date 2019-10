Ponte San Pietro, ha l a patente falsa

Stop al furgone e maxi multa di 5.100 euro Nei guai un egiziano fermato dalla polizia locale: aveva una patente ceca falsa, non l’aveva mai conseguita.

Ho cercato per tre volte di superare l’esame della patente, ma non ci sono mai riuscito. Così sono andato nella Repubblica Ceca e l’ho conseguita là». Un racconto del tutto falso, com’erano falsi anche la patente di guida e il permesso provvisorio di residenza nella Repubblica Ceca fornito da un egiziano fermato dalla polizia locale di Ponte San Pietro venerdì mattina nella centrale via Garibaldi.

In realtà l’automobilista non aveva mai conseguito alcuna patente di guida, né in Italia né altrove. Anche perché non è possibile conseguire la patente in uno Stato estero senza esserne residente.

L’egiziano, di 29 anni, è così finito nei guai. È tra l’altro emerso che già il 26 ottobre 2017 il giovane era stato denunciato a piede libero dalla polizia stradale di Lodi per aver fornito una patente falsa, in quel caso egiziana. Ora la nuova denuncia, sempre per aver presentato una patente falsa. Ma anche una maxi sanzione amministrativa da ben 5.110 euro per aver guidato senza aver mai conseguito la patente e per aver mostrato appunto non uno, bensì due documenti falsi.

La patente, appunto, e anche il permesso di soggiorno ceco. L’egiziano era al volante di un furgone Peugeot Boxer: visto l’accaduto, gli agenti della polizia locale hanno provveduto a sottoporre a fermo il veicolo per tre mesi. Il ventinovenne è regolare in Italia: vive nella Bergamasca da dieci anni, ovvero da quando aveva soltanto 19 anni. Il suo cruccio – o perlomeno così ha spiegato agli agenti – sarebbe sempre stato quello di non essere riuscito a conseguire la patente.

Così si è inventato di essersi recato nella Repubblica Ceca e di aver conseguito lì la patente mostrata alla polizia locale: in realtà gli agenti si sono subito insospettiti, appunto perché non è possibile conseguire la patente in un paese dove non si è residenti. Il documento stesso è risultato falso – anche in maniera piuttosto grossolana – così come la patente: entrambi sono stati posti sotto sequestro.

