Spariti i pc per la didattica a distanza

Furto alle scuole medie di Cisano - Foto Il primo cittadino Andrea Previtali: «Già ci sono mille difficoltà, non ci sono parole per esprimere quel che si prova».

Furto alle scuole medie di Cisano Bergamasco, nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 febbraio: a darne notizia è il sindaco Andrea Previtali sul suo profilo social non nascondendo lo sconforto. «Oltre a rompere un serramento nuovo, hanno scardinato alcune porte e rubato diversi computer portatili, utilizzati dai professori e i ragazzi per la Dad» spiega Previtali.

«Non ci sono parole adeguate per esprimere quello che si prova – continua Previtali -. Già ci sono mille difficoltà, già è stato un anno difficile per ragazzi, gli insegnanti, i professori, la dirigenza scolastica, le famiglie, per tutti noi… E lo è ancora». I Vigili ora stanno verificando le riprese delle telecamere per risalire velocemente ai responsabili.

