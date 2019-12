Tenta di gettarsi dal Ponte San Michele Calusco, uomo salvato dai Carabinieri

Tenta di gettarsi dal Ponte San Michele

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Zogno hanno tratto in salvo un uomo di 39 anni che era in procinto di gettarsi dal Ponte San Michele di Calusco d’Adda nelle acque sottostanti del fiume Adda da un’altezza di circa 85 metri.

L’uomo era stato notato pochi minuti prima passeggiare sul ponte da parte di alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori di manutenzione e che, allarmati dal suo strano comportamento, hanno chiamato il 112.

I militari, giunti pochi istanti dopo la chiamata, hanno subito individuato l’uomo che, in evidente stato confusionale, si stava arrampicando sulla recinzione del ponte e hanno iniziato a parlarci per tranquillizzarlo e per cercare di farlo desistere dal suo intento. I carabinieri si sono avvicinati con molta cautela e sono quindi riusciti ad afferrare l’uomo e a trarlo in salvo. Il 39enne è stato trasportato da personale del 118 presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le cure del caso.

