Terno d’Isola, auto in sosta in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco Alle 22.40 sono stati chiamati avvisati dai residenti della zona.

I Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Madone sono intervenuti nella notte del 4 maggio intorno alle 22.40 per un incendio a Terno D’Isola in via Bernasconi. Ad andare a fuoco un’auto parcheggiata, nessuno si è ferito.

