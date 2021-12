Terno d’Isola, l’addio a Davide: «Il tuo sorriso è una luce in questo buio» Giovedì 23 dicembre i funerali di Davide Lego, morto a soli 28 anni, in un incidente stradale a Tenerife.

La comunità di Terno d’Isola giovedì 23 dicembre ha dato l’ultimo saluto a Davide Lego, morto a soli 28 anni, in un incidente stradale a Tenerife . Il funerale è stato celebrato dal parroco don Angelo Giudici, che ha ricordato «il sorriso gioioso di Davide, che ha reso felici tante persone, il suo sorriso diventa una luce in questo buio». In chiesa anche il ricordo di Simone Perico, amico di Davide e consigliere della società di calcio Aurora Terno, a nome di tutti i giocatori dirigenti e tecnici ha detto: «Davide, la tua famiglia deve essere fiera e consapevole di aver cresciuto un figlio che ha lasciato un segno indelebile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrare il suo sorriso. L’11 dicembre, il mondo ha perso un giovane gentile, intelligente ed ironico». Terminata la funzione un lungo corteo ha accompagnato il feretro al cimitero comunale.

