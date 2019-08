Tre vitellini gemelli - La foto

Lieto evento a Brembate di Sopra Triplo fiocco all’Azienda Agricola Manzoni di Brembate di Sopra.

«Al mattino In stalla abbiamo trovato una vacca che ha partorito in autonomia tre vitellini gemelli. Sono tutti in buona salute. È un evento davvero insolito e quindi volevamo condividerlo» raccontano dell’azienda agricola. Con tanto di foto del lieto evento.

