Renault Captur in edizione Rive Gauche

Il nome Rive Gauche evoca la sponda sinistra della Senna a Parigi, un luogo che trabocca di storia, monumenti famosi, cultura musicale jazz, dove si trova il rinomato Boulevard St Germain, un mondo che fa tendenza. Basata sull’allestimento Intens, questa edizione limitata presenta un trattamento nero lucido degli esterni, detto anche glossy, che comprende anche il logo, per conferire al modello un tocco di design rivolto a una clientela giovane e dinamica che desidera distinguersi.

Il trattamento nero lucido è integrale e prende il posto degli elementi cromati su logo anteriore e posteriore, sulla griglia della calandra, compresi gli ski anteriori e posteriori, le protezioni delle porte, i parafanghi e i cerchi in lega da 18”. Anche il tetto, la shark antenna e i retrovisori sono tutti in nero lucido. All’interno si ritrova la stessa volontà di coerenza visiva grazie al trattamento nero di sellerie, pannelli interni delle porte e della plancia. Pure il cielo dell’abitacolo è nero, come nell’allestimento RS Line.