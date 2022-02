Goggia in planata verso la Coppa. Con intelligenza

Per l’aritmetica i giochi sono rimandati all’atto finale, la gara del 16 marzo a Courchevel, ma solo la campionessa bergamasca a questo punto può perdere il trofeo, dall’alto dei suoi 482 punti contro i 407 della svizzera Corinne Suter, l’unica che in teoria potrebbe sorpassarla sul filo di lana: ieri il divario tra le due sciatrici si è di nuovo allargato perché l’elvetica, che sabato aveva rosicchiato a Sofia la miseria di quattro punti, ieri ha chiuso quarta e ne ha persi dieci. Goggia – che negli anni si è meritata la fama di impavida spericolata – sulle nevi del Canton Vallese si è comportata saggiamente. Perché è intelligente oltre che coraggiosa. Su una pista più tecnica e impegnativa di quella di Pechino (che le è valsa l’argento olimpico proprio dietro l’oro della Suter), ha fatto bene i conti con la condizione fisica che le consentiva il recupero non ancora pienamente compiuto dall’incidente di Cortina. «Sono a metà del processo di guarigione. Mi emoziona dire di aver imparato anche a perdere. Sono scesa con il freno a mano tirato», ha ammesso sabato. Poi la domenica – ripresa confidenza con la pista – ha cambiato marcia, ma sempre amministrando le proprie forze.

Evidente la soddisfazione al traguardo. E con l’obiettivo ben chiaro in testa: «Dobbiamo rimanere concentrati fino alle finali». In Francia Sofia arriverà con la gamba più tonica perché nel frattempo avrà aggiunto altre due settimane abbondanti di lavoro su muscoli e tenuta. E una volta al cancelletto non avrà comunque bisogno di strafare. Il suo vantaggio è tale che potrebbe anche permettersi di arrivare decima (26 punti) e veder trionfare la Suter nella discesa di giornata (100 punti): il risultato finale della stagione in libera sarebbe comunque 508 a 507 per la nostra fuoriclasse. Che non vuol dire aspettarsi una Goggia ragioniera in pista. Attenta a non rischiare inutilmente però sì. Sofia, a 29 anni e con tanta esperienza sulle spalle, soprattutto in materia di infortuni, è ormai un’atleta al massimo della maturità. Che unita a forza e talento la rende ancor più invincibile.