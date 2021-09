Darna di rombo Darna di rombo con insalata di datterini su cialda di patate croccanti

Pochissimi ingredienti per un piatto prelibato proposto dagli studenti dell’IS di San Pellegrino. Per darna si intende una fetta di pesce, tagliata a crudo e ricavata da un filetto di un grosso pesce (per esempio salmone, ricciola, orata, dentice, pesce spada o rombo.

Il rombo fa parte dei pesci chiamati piatti e cioè quei pesci che vivono la maggior parte della loro vita appoggiati su una parte del corpo e, la famiglia a cui appartiene è quella dei botidi; si tratta di un pesce che viene acquistato soprattutto fresco, e deve avere un colore brillante per essere certi che sia fresco così come l’occhio vivo e sporgente.



La carne del rombo è estremamente facile da digerire e, a prescindere da come viene cotta, è ricca di sali minerali come fosforo, iodio e calcio, queste sono solo alcuni dei valori nutrizionali che lo rendono un pesce molto ricercato e allo stesso tempo anche pregiato.

E’ povero di grassi, ricco di potassio e magnesio, che sono sostanze estremamente importanti in un’alimentazione sana ed equilibrata. E’ molto facile anche da pulire visto che è sufficiente fare una piccola incisione e togliere le interiora per poterne ricavare dei filetti davvero appetitosi e versatili da cucinare.

Ingredienti

4 Darne (1 rombo)

400 g di patate

200 g di pomodori datterini

q.b. olio Evo, sale e aceto bianco

Procedimento

Tagliare a quattro darne un rombo (con pelle e lisca centrale).

Oliare e lo salare da entrambi i lati.

Lavare e tagliare le patate a mandolina.

In una lionese, mettere le patate formando un cerchio perfetto e adagiarvi sopra il rombo. Cuocere in forno per 8 minuti a 200°.

Togliere il sautoir dal forno, avvolgere il pesce in carta stagnola e far riposare per circa 3-4 minuti.

Rendere le patate croccanti anche dall’altro lato.

Con una spatola, eliminare la pelle e staccare i 2 filetti senza romperli.

Per la concasse

Sbollentare per circa 10 secondi i datterini e raffreddarli in acqua e ghiaccio.

Tagliare i datterini in quattro, togliere i semi del pomodoro e tagliarlo a cubetti.

Condirlo con olio, sale e aceto bianco e farlo marinare per circa 10 minuti.

Impiattare mettendo con sotto le patate a cerchio, e appoggiandovi sopra la darna del rombo e la concasse di pomodoro.

Ricetta proposta da Manuel Pellegrini, Iacopo Spreafico e Simone Musitelli

