Polpette di seppia, clorofilla di prezzemolo e salsa al nero di seppia

Si presenta come una polvere color crema, solubile in acqua e neutra. Una volta sciolta in acqua si gonfia e forma una specie di gel, utilizzabile per vari scopi. Sughi, salse, dolci e dessert al cucchiaio e confezionati trovano spesso tra gli ingredienti la gomma di xantana. La gomma xantana viene utilizzata anche tra gli integratori alimentari, ad esempio per aumentare appetibilità, potere saziante e consistenza di alimenti dietetici, per prodotti da forno speciali e pasti sostitutivi in polvere. Si trova in vendita in polvere, in barattoli o sacchetti, in farmacia, nei negozi di alimentari molto ben forniti, oppure on line al costo di circa 10/12 euro per 500 grammi di prodotto.