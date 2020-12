Reginetta di mele

della Valle Brembana Oggi abbiamo voluto fare un regalo ai lettori de L’Eco di Bergamo presentando la ricetta (quasi) perfetta che una delle nostre ragazze ha preparato per la trasmissione «Cotto e mangiato, Giovani chef in gara».

La ricetta è di Paola Villa e le ha consentito di accedere alla semifinale del concorso insieme ad altre due compagne di scuola. Il giorno 8 gennaio vedremo la semifinale e la finale in televisione e nei prossimi appuntamenti vi presenteremo le altre sei ricette presentate dai «Magnifici 7» studenti dell’Istituto San Pellegrino. Facciamo il tifo per loro.

Paola Villa

La Reginetta è una torta classica da credenza rivisitata in chiave moderna. Alla base viene posta una frolla croccante sulla quale si adagia una Frangipane alle mandorle e, infine, mele della Valle Brembana: una vera delizia del nostro territorio.

I «Magnifici 7» dell’Istituto San Pellegrino

La crema Frangipane, invece, è una crema cotta ideale per la farcitura di dolci e piccola pasticceria. Questa crema sembra prendere nome dal marchese Muzio Frangipani che, nella Francia del XVII secolo, creò un profumo a base di mandorle per attenuare l’odore del cuoio.

Ingredienti

Per la frolla

Farina 240 gr

Burro 145 gr

Zucchero a velo 95 gr

Farina di mandorle 35 gr

Uova 50 gr (2)

Sale 2,5 gr

Marmellata di albicocche q.b.

Una foglia d’oro

Per la crema Frangipane

Zucchero 130 gr

Farina di mandorle 90 gr

Burro 80 gr

Uova 80 gr (4)

Farina 65 gr

Cinque mele della Valle Brembana

1 limone

1 bacca di vaniglia

Sale q.b.

Lievito q.b.



Per la salsa

Zucchero di canna 150 gr

Panna 150 ml

Burro salato 55 gr

Sciroppo d’acero 30 ml

1 bacca di vaniglia

Preparazione

Per la frolla: sabbiare (mescolare) con la foglia il burro con tutte le polveri. Incorporare poi le uova. Fare riposare su una teglia per 24 ore e poi stendere la frolla ad un’ altezza di circa 0,5 cm. Ricavare dalla frolla stesa un cerchio con un coppapasta in acciaio: sarà la base della torta.

Per la Frangipane alle mandorle: montare con la frusta il burro morbido insieme allo zucchero, quando sarà ben montato aggiungere poco alla volta le uova. A mano mescolare le polveri e gli aromi. Spalmare la marmellata di albicocche sopra la base di frolla, mettere le mele a raggiera , la Frangipane che deve ricoprire il piano di mele.

Per ultimare la torta, tagliare finemente a spicchi le mele mantenendo la buccia e disporle a raggiera sopra la Frangipane. Infornare per 25 minuti a 180 gradi.

Per la decorazione della torta essiccare delle sottili lamelle di mela, che andranno disposte su tutto il perimetro della torta. una volta sfornata lasciarla raffreddare e gelatinare le mele ultimare la decorazione con una foglia d’oro (nella fotografia al centro della torta è stata messa una piccola mela di marzapane).

Per la salsa: mettere in un pentolino burro zucchero di canna, sciroppo d’acero e 90 ml di panna a fiamma media mescolando di continuo, alzare il fuco e lasciare bollire la salsa per 3 minuti e poi aggiungere la panna restante. quando la salsa sarà tiepida aggiungere la vaniglia aprendola e mettendo l’interno nel composto.

Servire accompagnando la torta con la salsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA