Schiacciata con pomodorini Un piatto classico rivisitato in modo facile e gustoso dagli studenti dell’Istituto Superiore di San Pellegrino Terme.

La schiacciata, conosciuta anche come ciaccia o schiaccia, è una focaccia tipica Toscana. È un prodotto da forno molto goloso, che si realizza con un impasto lievitato a base di farina, acqua, olio e lievito; prima cotta in forno e poi condita con olio extravergine.

Ottima da sola oppure da farcire con salumi e formaggi. Come per ogni ricetta tradizionale esistono diverse versioni e tante piccole varianti regionali. Quella che proponiamo oggi è una ricetta rivisitata, dai sapori delicati e ben equilibrati.

Ingredienti per l’impasto:

375g acqua

350g semola

150g farina 00

100g di pomodori sott’olio

75g ricotta

50g parmigiano

20g lievito

10g sale

5g di olio

Procedimento



Tagliare i pomodori a julienne e grattugiare il parmigiano.

In una ciotola mettere tutti gli ingredienti eccetto il sale e iniziare a mischiare fino ad ottenere un impasto molto morbido e umido.

Aggiungere il sale e mettere tutto il composto in una teglia precedentemente oliata.

Coprire la teglia con la pellicola e lasciar lievitare per 2 ore.

Infornare la schiacciata a 180° per 20/25 minuti.

Da abbinare con un rosso del nostro territorio

Ricetta proposta da Martina Manfra e Ion Doroftei

