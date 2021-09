Sogliola con crema Parmentier, capperi e lamelle di mandorle tostate Ecco una nuova ricetta degli studenti dell’Istituto Alberghiero di San Pellegrino.

La Potage Parmentier è uno dei più noti piatti della tradizione culinaria francese, preparato con ingredienti semplici: porri, patate e panna.

Questa vellutata dal gusto delicato prende il nome da Antoine Parmentier, un farmacista e agronomo francese divenuto famoso, durante la seconda metà del ‘700, per aver compiuto importanti ricerche sulla patata, scoprendone le proprietà e divulgandone i possibili impieghi in cucina quando era ancora considerata un alimento malsano.



A diffondere la ricetta della Potage Parmentier oltre il confine francese ha contribuito anche Julia Child, nota cuoca e autrice di libri di cucina. Durante gli anni vissuti a Parigi Julia ha potuto apprendere tutti i segreti della cucina francese che poi ha condiviso con il pubblico statunitense attraverso libri e trasmissioni televisive.

La Potage Parmentier è una deliziosa vellutata che si realizza facilmente in poco tempo ed è ideale da preparare nella stagione invernale, quando si prediligono piatti caldi. Il segreto per un’ottimale riuscita di questa ricetta è sicuramente l’utilizzo di ingredienti di prima qualità.

Ingredienti

Per sogliole

2 sogliole fresche

Burro q.b.

Sale q.b.

Capperi q.b.

Lamelle di mandorle tostate q.b.

Per crema Parmentier

3 patate di medie dimensioni

Sale q.b.

Pepe bianco q.b.

Acqua q.b.

½ spicchio di aglio

1 rametto di rosmarino

Olio q.b.

Procoedimento

Per sogliole



Posizionare la sogliola su un tagliere, con un coltello praticare una piccola incisione all’altezza della coda. Rimuovere la pelle presente sul corpo del pesce, partendo dall’incisione precedentemente effettuata.

Rimuovere le squame con l’aiuto di un coltello quindi risciacquare.

Con delle forbici tagliare le pinne dorsali e, sul lato avente le interiora, rimuovere anch’esse. Rimuovere anche le branchie e risciacquare.

Praticare un’incisione centrale che segua la spina dorsale dell’animale e partendo da essa, con la punta del coltello rimuovere i 4 filetti avendo cura di eliminare la pelle. Preparare la crema Parmentier.

Per crema Parmentier

Rosolare aglio, olio e rosmarino; una volta rosolato il tutto, rimuovere il rosmarino ed aggiungere le patate tagliate grossolanamente ed in modo irregolare. Rosolare il tutto per circa 1 minuto, aggiungere dell’acqua calda fino a completa immersione dell’ortaggio. Cuocere per circa 15 minuti; scolare le patate ed inserirle in un contenitore.

Aggiungere del sale e del pepe, frullare il tutto ottenendo un composto omogeneo e cremoso.

Impiattamento

Prendere una pentola antiaderente ed inserire del burro, far sciogliere. Mettere i filetti precedentemente infarinati e cuocere per circa 2 minuti; quindi rimuovere dalla fiamma, salare e metterli da parte.

Prendere un piatto, alla base creare una striscia di crema Parmentier, su di essa posizionare due filetti, versare il fondo di cottura e decorare con capperi tritati e le lamelle di mandorle precedentemente tostate.

Ricetta proposta da: Giulia Curnis, Ion Doroftei, Martina Manfra, Desiree Plebani, Rebecca Rivellini e Alessandro Scanzi

