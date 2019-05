Raccontare la malattia

Stasera «Voci da Dentro» Si terrà giovedì 23 maggio alle 20.30 al cinema Conca Verde di Longuelo, la presentazione di «Voci da Dentro», una raccolta di testimonianze in forma di racconti, poesia, disegni di pazienti e operatori sanitari che hanno vinto la malattia. Durante la serata, che avrà al suo centro un reading con l’accompagnamento musicale del chitarrista Carlo Sinigaglia, si alterneranno oltre agli autori di alcuni dei contributi, medici e psicologi che lavorano nelle unità di oncologia medica del Policlinico San Marco e del Policlinico San Pietro.

«Voci da dentro» (Edizioni Oceano )nasce da un’idea di Anna Maria Lombardi, in collaborazione con S.O.S. Oncologia San Marco-San Pietro Onlus, e si presenta come un’antologia artistica e letteraria di esperienze di vita in oncologia. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le persone che hanno avuto a che fare con la malattia oncologica attraverso l’uso della parola scritta, in una sorta di racconto corale e poetico che vede protagonisti insieme, per la prima volta, pazienti, familiari e operatori del settore.

Interverranno: Antonello Quadri, Oncologia Medica Ospedale di Ponte San Pietro; Andrea D’Alessio, Oncologia Medica Ospedale Zingonia; Michele Mongodi e Dott. Sergio Gelfi, psicoterapeuti; Enrico Marco Cipollini; Annamaria Lombardi, ideatrice del Progetto «Voci da Dentro»; i pazienti e le pazienti, infermiere e infermieri delle Strutture ospedaliere.

Ecco gli autori delle «Voci»: Alice Lucido, Michele Melillo, Irene Paolino, Gigi Medolago, Gigliola Saccardo, Mattia Cattaneo, Silvia Polizzotto, Laura Brambilla, Anna Maria Lombardi, Ada Crippa, Savino Castelli, Rossella Tirimacco, Rita Perico, Gianpiera Sironi, Priya Brignoli, Daniela Roncelli, Antonio Bellabona, Laura Daina, Ivana Marchini, Francesca Rondi, Maria Teresa Infante, Vittoriana Consonni, Carla Colombo, Marzia Ghezzi, Paola Rizzi, Carmen Boviso, Alessandra Corti, Manrico Fiorini, Sergio Gelfi, Izabella Teresa Kostka, Rosa Chiricosta, Vincenza De Ruvo, Massimo Rozzi, Tina ferreri Tiberio, Maria Rosa Oneto, Antonio Valentino, Luciano Manfredi, Anna Maria Gallo, Michelina Gabriella Bono, Gabriella Nardacci, Maria Marina Grassano, Vito Massimo Massa, Massimiliana Pieri, Lina Mazzotti Liz, Rosy Marinelli, Salvatore Di Flumeri, Sofia Skleida, Giuseppe Mezzatesta, Barbara Argadi, Nicola Stucchi.

«Non esiste solo la Storia con la maiuscola (quella dei libri di scuola) bensì tante storie con la minuscola quante sono le persone che compongono l’umanità. Ciascuno ha dei vissuti propri, possiede la sua segreta e sacra umanità» si legge sul libro.

L’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’Associazione SOS Oncologia San Marco e San Pietro finalizzata a migliorare le condizioni di cura dei pazienti oncologici del Policlinico San Marco di Zingonia e Ponte San Pietro.

