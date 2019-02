Jeans dipinti a mano

Ma solo uno a settimana Dai cerchietti con il marchio Evelyne Aymon, nato ormai sei anni fa, ai jeans Levi’s disegnati a mano. La bergamasca iper-creativa Fulvia Galbusera si è inventata un nuovo progetto artistico-modaiolo che lancia sui Social.

«L’idea di Seven Days Denim è nata in uno chalet in Svizzera dove trascorro le mie vacanze estive e dove è originaria la mia famiglia: sono per metà bergamasca e per metà vallesana - spiega -. Dopo aver lavorato per diversi anni come fashion buyer ho deciso di seguire più da vicino i miei progetti e ho iniziato a customizzare jeans che dipingo e lancio on line».

Ma solo una a settimana: «Ogni sabato a mezzogiorno (orario italiano), e solo modello in una sola taglia». Da qui «Seven Days Denim»: «Impiego 7 giorni per realizzarli. Se il modello non dovesse essere di proprio gusto, o la taglia non la propria, bisognerà aspettare i sabati successivi». Il progetto è appena iniziato: «Nasce dopo che, indossato il primo modello realizzato per me, sono finita in Rete, fotografata durante le fashion week. Da qui ho pensato di provare con una linea creativa con pezzi sempre diversi. Vediamo cosa ne dirà il popolo del Web».

