42 candeline per la StraBergamo

La camminata il 23 settembre Pronti per la StraBergamo? Quest’anno siamo alla 42esima edizione: la festa è in programma nel weekend del 23 settembre.

Torna la StraBergamo e come sempre sarà una festa per tutto il territorio. Arrivata alla 42ª edizione, la marcia non competitiva, organizzata da L’Azzurro Events, è in programma a Bergamo, con partenza e arrivo sul Sentierone, nella mattinata di domenica 23 settembre.

Per tutto il fine settimana sarà allestito il «Villaggio StraBergamo», con numerose iniziative correlate: calciobalilla, gonfiabili, merende con pane e Nutella, test rapido del diabete, test drive con auto ibride e molto altro ancora.

