Skrtel al lavoro col gruppo

Nel pomeriggio test con la Giana Il fischio d’inizio sarà alle 16, al Centro Bortolotti: porte aperte al pubblico.

C’era anche Martin Skrtel, con il gruppo, nella seduta che l’Atalanta ha svolto martedì a Zingonia. Lo slovacco è rientrato a Bergamo e ha lavorato per la prima volta con la sua nuova squadra: ha preso parte all’intero allenamento del pomeriggio. A questo punto è più che probabile la sua presenza in campo mercoledì 14 agosto, nella partita di allenamento contro la Giana Erminio (formazione di serie C), classica rivale del precampionato atalantino. Il fischio d’inizio sarà alle 16, al Centro Bortolotti: porte aperte al pubblico. A proposito di sgambate di allenamento, domenica sarà in programma la prossima: non contro il Monza, ma contro il Mantova, squadra di serie D. Invariati luogo e ora: Zingonia, ore 16.

Alla seduta di martedì ha preso parte l’intero gruppo, con la sola eccezione di Castagne: il belga, operatosi venerdì scorso al menisco, sta svolgendo un lavoro personalizzato e il suo rientro è previsto tra un mese. Gli altri stanno tutti bene e hanno lavorato tra palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Prima del test pomeridiano con la Giana, è in programma anche una seduta mattutina: l’avvicinamento al campionato continua a ritmo sostenuto.

Anche la campagna abbonamenti va di corsa: il quarto giorno dal varo ha portato il totale delle prelazioni effettuate vicino a quota seimila, più precisamente a 5.859. Fino a domenica, c’è la finestra aperta solo agli abbonati di Curva Pisani, Distinti Nord e Ubi Laterale Scoperta Nord che possono scegliere il posto nella nuova curva, mentre la prelazione degli altri settori potrà essere esercitata tra il 19 e il 22 agosto, prima di una terza fase (24 agosto-7 settembre: prelazione ordinaria e anche speciale) aperta a tutti gli abbonati del 2018/19. Poi la fase libera.

