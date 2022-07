A Bergamo arriva il meglio della Bmx: tornano i Tricolori Freestyle

Bergamo torna al centro della Bmx tricolore. Sabato 16 luglio 2022 sulla pista dello Spazio Polaresco andrà in scena il Campionato italiano assoluto di Bmx Freestyle , organizzato dalla Four T Project e per il team orobico è il terzo evento tricolore consecutivo dopo gli Assoluti Bmx del 2020, sempre al Polaresco, e gli Italiani di downhill del 2021 a Piazzatorre.

Non ci saranno bergamaschi al via. Ma la Four T punta su Ramon Francesconi, Vittorio Galli, Christian Ceresato e Mattia Cazzola. E chissà che nel mazzo di casa non ci sia il profeta in patria.