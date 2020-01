A Milano con l’entusiasmo alle stelle

Inter-Atalanta, invasione di tifosi a San Siro I nerazzurri sabato sera affrontano la capolista Inter in un match che fornisce tantissimi spunti interessanti.

Sarà l’effetto dei due 5-0 a Milan e Parma a creare ottimismo per l’appuntamento di sabato a San Siro contro L’Inter? Sì e no. Sì, perché non si può restare insensibili di fronte ai due risultati del genere e no, invece, perchè al di là dei gol ci sono altrettante strepitose partite disputate dai nerazzurri. Non basta a smorzare l’entusiasmo nemmeno il fatto che l’Inter capolista, insieme alla Juve, sia in un buon periodo e che punti decisamente in alto a seguito della cura Conte.

Sabato sera ci sarà una vera e propria invasione di bergamaschi a San Siro. Molte delle sezioni appartenenti al centro di coordinamento del Club Amici dell’Atalanta sono alla caccia di pullman per accontentare la massa di adesioni per trasferta.

Ad infondere ulteriore euforia il probabile inserimento dal primo minuto di Duvan Zapata il quale ha superato l’esame-rientro (dopo l’assenza di tre mesi) nel finale della gara con l’undici emiliano della scorsa domenica. Un apporto, quello della punta colombiana, che induce a sognare vista anche la strepitosa condizione di forma di Gomez e Ilicic. In aggiunta la difesa non subisce reti da 180 minuti (recuperi esclusi) con Gollini o Sportiello a guardia della porta. Insomma il prossimo Inter-Atalanta, ha tutti gli elementi per essere una grande partita.

