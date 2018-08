A Reggio stasera l’Atalanta contro l’Haifa

Segui qui la diretta della partita Stasera si gioca Atalanta-Hapoel Haifa al Mapei Stadium (ore 20) dopo che all’andata Bergamo ha vinto 4-1.

Pronti per una super serata a Reggio Emilia? Il cuore dei tifosi nerazzurri non smette mai di battere. Anche quando di mezzo c’è una sfida tutto sommato già da mandare agli archivi con il discorso qualificazione chiuso nel match di andata. Stasera si gioca Atalanta-Hapoel Haifa al Mapei Stadium (ore 20) dopo che all’andata Bergamo ha vinto 4-1.

L’impegno però non deve e non può essere sottovalutato e soprattutto i nerazzurri devono rimanere concentrati sull’avversario: naturalmente gli israeliani dovrebbero compiere un’impresa galattica, ma l’Atalanta ha dimostrato di essere superiore in ogni reparto. Basterebbe un golletto in avvio di match per mettere in chiaro le cose e poi sarà solo più di un allenamento in un periodo che vedrà i nerazzurri super impegnati tra Europa League e campionato ed ecco la paura di non riuscire a reggere i tre fronti nelle parole del tecnico alla vigilia.

Gasperini sarà costretto al turnover in vista dell’esordio in serata a Bergamo lunedì 20 agosto contro la neopromossa Frosinone. Tra i pali prosegue il ballottaggio tra Berisha e Gollini, mentre in difesa ci sarà spazio a due new entry come Mancini e Djimsiti con Toloi; a centrocampo sulla destra vedremo Castagne, mentre per Freuler e de Roon inizia il tour de force, con Reca pronto all’esordio a sinistra. L’altro ballottaggio è quello tra Barrow e Zapata, mentre capitan Gomez è inamovibile: alle loro spalle scalpita Pasalic, che però dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina lasciando spazio a Pessina.

La probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Mancini; Castagne, de Roon, Freuler, Reca; Pessina; Barrow, Gomez. All. Gasperini.

Hapoel Haifa (4-3-3):Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Arel, Sjostedt, Plakushchenko; Vermouth, Papazoglou, Buzaglo.

Arbitro: Frank Schneider (Francia).

