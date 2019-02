A Torino, in dubbio il Papu

Pronti Pasalic e Pessina Papu Gomez in forse nell’Atalanta che sabato pomeriggio (ore 15) affronterà al Grande Torino la squadra granata.

L’argentino è ancora alle prese con un problema al flessore sinistro rimediato nella sfida casalinga contro il Milan.Se non dovesse farcela, i candidati a sostituirlo sono Pasalic e Pessina. Per il resto tutti i titolari sono a disposizione di Gian Piero Gasperini, fatta eccezione per lo squalificato De Roon il cui posto potrebbe essere preso dal giovane Kulusevski. In difesa possibile avvicendamento con Mancini al posto di Dijmsiti. In avanti confermatissimi Zapata e Ilicic. Al seguito della squadra in Piemonte circa un migliaio di tifosi.

