A Zingonia allenamento a porte aperte

Atalanta contro il Rezzato - live: 0-0 Dopo un sabato di relax oggi pomeriggio ripresa con partita di allenamento a porte aperte al Centro Bortolotti di Zingonia. Il risultato in diretta: 0-0.

Fischio di inizio alle 17.30 contro il Rezzato, squadra bresciana che milita nel campionato di serie D e il test serve per dare fiato, aumentare il ritmo nelle gambe, magari per vedere all’opera chi è rimasto a guardare ad Haifa o è sceso in campo per pochi minuti, e, perché no, per provare pure qualche soluzione tattica alternativa in vista del ritorno di Europa e inizio della serie A (lunedì 20 agosto in posticipo serale a Bergamo contro il Frosinone).

Ecco la formazione dell’Atalanta: Berisha, Valzania, Reca, Djimsiti, Tumminello, Castagne, Mancini, Kulusevski, Zortea, Pasalic, Barrow.

L’Atalanta giovedì scenderà in campo a Reggio Emilia per il match di ritorno contro l’Hapoel Haifa (ore 20 al Mapei Stadium) e per venerdì prossimo ha messo in calendario un’altra gara di allenamento (ore 11 a Zingonia) contro la Pro Piacenza (serie C).

© RIPRODUZIONE RISERVATA