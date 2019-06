Abatantuono lo dice forte e chiaro:

«Basta Milan, da ora tifo Atalanta» Da un tifoso rossonero sfegatato come lui non ce lo aspettavamo. Ecco la ribellione sportiva di Diego Abatantuono.

Diego Abatantuono, intervistato da Quotidiano.net, rinnega il suo tifo per il Milan. Il noto comico contesta la proprietà rossonera e rilancia la simpatia proprio per l’Atalanta. «Se cerca un tifoso del Milan qui non lo trova» ha detto Abatanutono al giornalista spiegando che «da quando non c’è più un presidente ho deciso che tifo Atalanta. Non posso mica tifare una squadra in mano a una banca o un fondo. Non vado in banca con la bandiera». E ha parole migliori anche per l’avversaria Inter: «Anche l’Inter ha una proprietà straniera, ma ci sono delle facce. Un presidente, un direttore sportivo, un allenatore. E poi mica posso diventare interista, mi scusi - continua il comico nell’intervista -. Tifo Atalanta: fanno delle cose e si capisce perché le fanno. Se vivi solo per l’investimento e non per i tifosi non posso essere della tua squadra».

