«Abbiamo consapevolezza ed entusiasmo»

Gasp: ottimo momento, bravi i ragazzi Soddisfatto Gasperini: «L’Atalanta quando gioca così fa bei risultati e i giocatori sono stati bravissimi, quando abbiamo preso il gol non si sono scomposti, hanno capito che potevano macinare altre situazioni di gioco. E questa è una forza».

«Abbiamo fatto un gran risultato. Abbiamo giocato bene il primo tempo senza subire situazioni pericolose. Dopo il pareggio del Benevento i giocatori sono stati bravissimi e siamo riusciti a costruire tante occasioni. Quando riusciamo a proporci in attacco in questo modo abbiamo ancora più fiducia. È un ottimo momento per noi». Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini al termine della vittoria contro il Benevento per 4-1, nella diciassettesima giornata di Serie A.

«Ilicic? La qualità dei giocatori alza la possibilità di vincere le partite. Lui è stato straordinario, ma anche tutti gli altri. In questo momento stiamo bene e si vede, siamo entrati nel Campionato - ha proseguito l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport -. Siamo convinti che l’aspetto tecnico è fondamentale. Oggi ci sono tante squadre che alzano il pressing, ma noi siamo in tanti a muoversi davanti e quando perdiamo palla non subiamo molte ripartenze».

Il mister ha aggiunto: «È importante avere ritrovato la consapevolezza e l’entusiasmo di giocare. Questo è un Campionato particolare e difficile, non so se riusciremo sempre a giocare in questo modo dato che ci saranno molte partite ravvicinate. Gomez? Abbiamo avuto delle vittorie anche con lui in campo, ma avevo bisogno di trovare un altro tipo di gioco e lui in quel momento non si adattava. È stata una scelta solo tecnica. Ora recupereremo anche Pasalic, ma Pessina è molto duttile», ha continuato Gasperini.

«Abbiamo tante frecce, quando c’è questa fiducia hai tante possibilità - ha concluso il tecnico dell’Atalanta -. La qualità dei giocatori alza il livello e la possibilità di vincere le partite, a turno però un po’ tutti sono determinanti. Anche quando è entrato Muriel ha fatto un gol incredibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA