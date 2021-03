«Abbiamo fatto bene e sprecato tanto»

Gasp, con l’Inter test utile per Madrid Le parole del mister alla fine della gara contro il Crotone vinta 5-1.

«Abbiamo fatto bene creando tantissimo.Sembrava una partita stregata, su un errore nostro hanno pareggiato ma abbiamo dimostrato di stare bene. Stiamo bene, è un bel momento e speriamo di portarlo avanti il più possibile. La classifica è bella ma corta, in pochissimi punti puoi essere fuori dalla Champions». Così Gian Piero Gasperini commenta la vittoria per 5-1 della sua Atalanta contro il Crotone ai microfoni di Sky Sport.

Il prossimo impegno vedrà i nerazzurri opposti all’Inter, ma Gasperini è convinto della forza dei suoi. «Siamo in un buon momento e sappiamo di andare a giocare contro una squadra forte, che sta meritando il primo posto in classifica e che è riuscita a cambiare marcia al momento giusto. Noi andremo a cercare di misurarci con i migliori del campionato e, in funzione di Madrid, è un bel test perché ci può dare slancio anche contro il Real. Con l’Inter ci siamo scontrati diverse volte ed è sempre stata una partita difficile, quando li incontriamo c’è una difficoltà maggiore», chiarisce.

Infine una battuta sui singoli: «Gosens è un ragazzo straordinario, ha raggiunto una grande capacità realizzativa in area di rigore e stupisce la sua capacità di smarcarsi al momento giusto essendo anche un cecchino. Ilicic? Stasera ha fatto una grande partita, è stato bravissimo e se si allena con continuità e non fa la nonna fa la differenza. Muriel poteva già segnare tanto stasera. Sembra sempre che si accontenti dopo aver fatto un gol, nel primo tempo un paio erano molto facili», ha concluso Gasperini.

