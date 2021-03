«Abbiamo perso su episodio»

Gasp, ne usciamo rafforzati Le parole del mister alla fine della gara persa a Milano con l’Inter 1-0.

Abbiamo fatto indubbiamente una buona gara, abbiamo perso su un episodio e con un pò di sfortuna su quella palla che ha ballato in area: non cambierei il modo di giocare.

Abbiamo affrontato l’Inter, è la capolista e si vede che è il suo anno, ma noi ne usciamo rafforzati». Questo il commento di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter. La Dea sbatte sul muro difensivo degli uomini di Conte.

“Con loro bisogna essere molto cinici, abbiamo cercato di entrare sempre palla a terra evitando cross - analizza il tecnico orobico - Nel finale si sono chiusi in tanti, ci voleva la giocata giusta.

Ilicic? Era obiettivamente difficile per lui, noi siamo stati soddisfatti della prestazione per non aver concesso alcun contropiede. Forse è per questo che siamo ancor più rammaricati». Preoccupa il problema fisico accusato da Zapata.

“Non sarebbe mai uscito per la sua fisicità, speriamo non sia una cosa seria ma questa squadra ha risorse. Stiamo giocando con le migliori del campionato e siamo in pochi punti, con loro abbiamo spesso fatto risultato. Ci manca uno scalino, non assolutamente facile, ma dobbiamo essere orgogliosi del fatto di competere con certe squadre», conclude Gasperini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA