Addio a Gianmario Colombo

Colonna dello sport de L’Eco Si è spento a 78 anni lo storico caposervizio de L’Eco, padre del nostro collega Andrea.

«Ironico, creativo e generoso»: la moglie Silvana Milesi lo ricorda così, il «suo» Gianmario. I lettori de L’Eco di Bergamo, invece, di Gianmario Colombo ricorderanno soprattutto le centinaia di articoli firmati sul giornale di cui per tanti anni rappresentò una colonna, ricoprendo il ruolo di caposervizio della redazione Sport. Colombo si è spento mercoledì sera nella sua casa di via Palazzolo in città all’età di 78 anni. Lascia la moglie e due figli, Paolo e Andrea, nostro collega a L’Eco di Bergamo, nella stessa redazione sportiva che per anni aveva visto protagonista il padre.

Settantotto anni scanditi dalla grande passione per il giornalismo e, più in generale, per l’editoria grazie a Corponove, la società editrice che aveva contribuito a fondare e che ha dato alle stampe il settimanale Sportnove fino agli inizi degli anni Duemila. I funerali saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

