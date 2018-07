Addio a Titta Rota, aveva 85 anni

Se ne va un pezzo di storia atalantina Se ne va un pezzo di storia atalantina. È morto Titta Rota, ex giocatore e allenatore della squadra nerazzurra. Aveva 85 anni.

È stato una colonna dell’Atalanta, dove ha iniziato a giocare da ragazzino, dopo i primi calci all’Oratorio di Borgo Palazzo. La maglia nerazzurra è diventata per lui una seconda pelle, prima da calciatore, poi da allenatore e fuori dal campo da supertifoso, visto che è stato anche presidente del Club Amici. I tifosi coi capelli grigi se lo ricordano, in piedi davanti alla panchina con una sigaretta in bocca e l’altra tra le dita, a suonare la carica alla squadra. Quelli più giovani hanno in mente la sua voce, più compassata e tranquilla, mai troppo critica per amore della sua squadra, mentre commentava le partite a BergamoTv. Il suo è stato un amore sconfinato per la maglia nerazzurra, mai placato anche negli ultimi anni. La camera ardente è stata allestita nella sua casa, in via scaletta Bellavista, nel quartiere di Longuelo. I funerali verranno celebrati nella chiesa di Longuelo giovedì alle 14.30.

