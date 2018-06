Addio di coach Sacco al Bergamo basket

Vertemati sempre più vicino a Treviglio Al di là di quel che sarà il futuro della Bergamo Basket, Giancarlo Sacco non siederà più sulla panchina del team cittadino. Il sessantunenne allenatore pesarese ha infatti firmato per il Legnano.

Alla corte del patron Massimo Lentsch, Sacco, è rimasto, dunque, soltanto negli ultimi otto turni di campionato salvando miracolosamente la squadra da una retrocesssione in serie B. L’ingaggio di Sacco a Legnano tranquillizza Treviglio dando così pressochè per scontata la permanenza, a sua volta, di coach Adriano Vertemati sul punto di accasarsi proprio nella piazza baskettara milanese. Sicchè Bergamo, qualora dovesse continuare a giocare sul territorio dovrà darsi da fare alla ricerca di un tecnico (si parla con insistenza di Dell’Agnello). Aggiornamento sulla tormentata telenovela primaverile-estiva che coinvolge Bergamo. Come annunciato venerdì sera c’è stato un vertice, presieduto da Lentsch, dal consigliere di peso Marco Bonassi (personaggio di una umiltà unica e altamente operativo) e da altri prossimi eventuali soci. Ancora non si può parlare di definitiva fumata bianca anche se riteniamo di poter coniugare il classico bicchiere mezzo pieno sia pure con la massima cautela. L’annuncio ufficiale sulla continuità o meno dell’attività verrà, comunque (e finalmente) reso noto nel corso della conferenza stampa di martedì prossimo. La cosa già certa è che il diritto sportivo di partecipare per il secondo anno consecutivo al campionato di serie A2 non verrà in ogni caso ceduto. Elemento, questo, non da sottovalutare nel più ampio senso del termine.

