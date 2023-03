Adosini a New York parlerà di valori attraverso lo sport

Una stella tra le stelle nel nome della sportività. Le mille luci di New York attendono Mariaclotilde Adosini, in partenza per la Grande Mela. Sabato la spadista della Scherma Bergamo, salita agli onori della cronaca per un bel gesto di Fair play durante la gara di Coppa del Mondo Under 20 a Beauvais, porterà la propria testimonianza al Palazzo di Vetro.

Ad ascoltarla una platea formata da duemila studenti di tutto il mondo in un evento organizzato dall’associazione «I diplomatici». A febbraio, in Francia, la moschettiera di Barzana, che frequenta il 5° anno dello scientifico al Maironi da Ponte, aveva accettato di ripetere un duello vinto contro la francese Juliette Baudinot sul quale tuttavia pesava un clamoroso errore arbitrale e aveva poi perso l’incontro. Adosini, accompagnata dall’inseparabile maestro Francesco Calabrese, conferirà a fianco del dirigente sportivo e vicepresidente Uefa Zbigniew Boniek e di Marco Tardelli sul tema di come creare «Valori attraverso lo sport».

Il campione del mondo di Spagna ’82 ha invitato personalmente all’evento newyorkese la schermitrice bergamasca. Per lei un viaggio memorabile è alle porte: «Sono molto emozionata e fiera – racconta la campionessa – spero che il mio gesto possa essere preso come spunto da molti ragazzi. A New York parlerò della mia esperienza di fair play durante la conferenza di Marco Tardelli».

L’improvvisa popolarità non ha cambiato Mariaclotilde: «In realtà continuo a condurre la mia vita come ho sempre fatto, senza stravolgimenti. Dopo questo viaggio negli Stati Uniti mi attendono i Campionati giovani a Padova e gli Assoluti di La Spezia. Prima ancora sarò impegnata in alcune gare a squadre».