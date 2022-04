Agnelli Tipiesse, via ai playoff: sabato a Cisano gara1 dei quarti contro Lagonegro

Il bello sta per cominciare. Dopo aver concluso al comando della regular season il campionato di A2 maschile con 13 punti di vantaggio su Santa Croce, sabato 16 aprile l’Agnelli Tipiesse si tuffa nei playoff: appuntamento alle 19 al palazzetto dello sport di Cisano Bergamasco per la gara1 dei quarti di finale contro Lagonegro. Allo scatto finale della stagione i rossoblù arrivano dopo aver vinto per la seconda volta consecutiva la Supercoppa Italiana e aver ceduto in Coppa Italia a Reggio Emilia, poi vincitrice del torneo. L’obiettivo della squadra bergamasca è non ripetere gli errori dell’anno scorso, con l’eliminazione precoce ai playoff dopo aver dominato la stagione regolare.