Alberto Mattioli consigliere di Petrucci

Ai vertici della federbasket nazionale Il trevigliese, fondatore della BluBasket, chiamato ai vertici della Federazione italiana pallacanestro.

È durata, come previsto, pochi mesi l’assenza del trevigliese (naturalizzato) Alberto Mattioli dalle stanze dei bottoni baskettari nazionali. Il vulcanico Albertone è stato nominato consigliere del presidente della Fip (Federazione italiana pallacanestro) Gianni Petrucci per le attività delle squadre. Un incarico importante e conferito ad hoc ad un dirigente con oltre mezzo secolo di attività nel settore.

Fa sicuramente specie che proprio Petrucci lo abbia scelto dopo che Mattioli si era dimesso da numero uno del Comitato regionale della Lombardia perché in disaccordo con lui sulla politica riguardante gli stessi baby. Evidentemente Petrucci deve aver ricucito in fretta i rapporti riconoscendo a Mattioli certificate competenze e modo di operare in quell’ambito. Da non dimenticare mai che Mattioli quarantasette anni or sono con alcuni amici fondò la BluBasket (sponsorizzata adesso Remer) attualmente in serie A2.

Da dirigente, poi, per anni ha ricoperto il ruolo di team manager della nazionale maggiore a fianco di coach Carlo Recalcati che più volte lo aveva definito «insostituibile e con una passionaccia per il pallone a spicchi ineguagliabile». Considerazione che avallano al centodieci per cento anche coloro (noi compresi) che non hanno puntualmente condiviso alcune sue prese di posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA