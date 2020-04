Albino,in A2 femminile stop definitivo

Basket, si è in attesa in campo maschile «Giusto e razionale rimandare ogni cosa alla stagione agonistica 2020-2021»: così la pensa l’operativo general manager Fulvio Birolini

Dopo il forfait definitivo della serie cadetta maschile è seguito quello della A2 femminile, interessato il team orobico della Fassi di Albino. Una decisione che era nell’aria e da venerdì 3 aprile ufficializzata dalla Federbasket. Tutti cancellati di colpo i risultati conseguiti sul parquet dalle squadre in competizione e di conseguenza la classifica certificata al momento della sospensione a causa del coronavirus. Scelta, del resto, avallata dalla quasi totalità delle dirigenze dei club coinvolti.

«Giusto e razionale rimandare ogni cosa alla stagione agonistica 2020-2021»: così la pensa l’operativo general manager Fulvio Birolini. Prioritaria per quanto concerne il sodalizio seriano è l’auspicata nuova struttura nella frazione di Desenzano in grado, pertanto, di ospitare le varie attività del glorioso sodalizio. Da tempo, infatti, la Fassi-Albino disputa le partite ufficiali nel palazzetto di Torre Boldone.

Intanto si è sempre in attesa di conoscere il destino della serie A2 maschile con Bergamo e Cassa Rurale Treviglio con le orecchie sistematicamente ben aperte. Note le disparità di vedute delle stanze dei bottoni delle compagini in lizza. Chi naviga nei quartieri alti della graduatoria ovvio che propenda per la ripresa agonistica. Viceversa coloro in odore di retrocessione si augurano in un arrivederci all’anno prossimo con relativo azzeramento dei verdetti scaturiti sul campo. Al riguardo verrebbe da dire, tutto il mondo è paese.

