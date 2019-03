AlbinoLeffe in risalita, bene la serie D

L’Acos vince per la prima volta il derby Il grande trionfo dell’Atalanta, un’AlbinoLeffe che sta riscalando la classifica verso la salvezza e una Serie D che vede protagoniste le formazioni di casa nostra. Andiamo a Treviglio in Promozione: l’Acos vince per la prima volta lo storico derby contro la Trevigliese, quei piccoli campanilismi che ancora fanno bene al calcio di periferia.

In Serie D è stata una giornata interlocutoria, ma è il momento del Villa d’Almè, che dopo essere tornato al successo sul Rezzato la scorsa settimana, ha pareggiato 1-1 sul difficile campo della Pro Sesto. Ecco in sintesi tutti i top e i flop della giornata del calcio provinciale bergamasco.

SERIE D: Il Pontisola ci ha provato contro la capolista Como, passato su calcio di rigore al Matteo Legler, dove si è rischiata la sospensione per cori razzisti dei comaschi nei confronti di Ferreira Pinto. Delusa la Virtus Bergamo, raggiunta 1-1 al 44’ della ripresa in casa del Darfo Boario dopo aver dominato il match. Pari con sbadigli nel derby tra Caravaggio e Scanzo, dominato dalla paura di non perdere per non rovinare la propria classifica, mentre si fa dura la situazione del Ciserano, terzultimo, battuto in casa del Sondrio (3-0).

ECCELLENZA:

+ CLAMOROSO A TREZZO: Misura della porta non corretta grazie all’occhio del portiere della capolista NibionnoOggiono: la Tritium in 45’ la sistema tra le polemiche e va a vincere (2-1), riaprendo il campionato.

- CADE LA CAPOLISTA: Inaspettata sconfitta del Brusaporto (2-0), battuto tra le mura amiche dal Telgate che ora sogna i playoff.

PROMOZIONE:

+ ACOS NELLA STORIA: La formazione di Cavagna centra lo storico successo nel derby battendo la Trevigliese, al termine di un 3-2 spettacolare.

- RIMASTI NEGLI SPOGLIATOI: La Colognese interrompe il suo momento positivo subendo un pesante ko in casa del Romanengo (3-0).

PRIMA CATEGORIA:

+ COLPO SALVEZZA: Splendido e inaspettato successo della Nuova Selvino in casa con l’Azzano Grassobbio, 2°, un 3-1 che rilancia la corsa salvezza dei seriani.

- BEFFA ALBANO: Un gol di Quassi sembra sancire il risultato sul campo della Ghislabese, ma al 50’ della ripresa per l’Albano arriva la doccia fredda con il 3-2 dei bassaioli.

SECONDA CATEGORIA:

+ E’ LA VOLTA BUONA?: Nuovo tentativo di fuga del Fontanella, che batte il Grassobbio (2-0) nello scontro diretto e allunga nuovamente in classifica.

SI FA DURA: Il Celadina perde a domicilio il confronto diretto con il Real Borgogna (2-0) e resta ultimo da solo nel girone A, una mazzata al morale.

