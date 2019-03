AlbinoLeffe ko, Valcalepio in Promozione

Ecco i top e flop del calcio provinciale Nella settimana di pausa della Serie D per il torneo di Viareggio c’è qualche lacrimuccia in casa AlbinoLeffe.

I ragazzi di Marcolini hanno perso rocambolescamente tra le mura amiche contro il Teramo (2-1) e restano ultimi in classifica, ma la situazione è meno drammatica del previsto con 6 squadre in 3 punti. Il Valcalepio vola in Promozione, dove comanda con 7 punti di vantaggio sulla Forza e Costanza. Ecco in sintesi i top e i flop del week end.

ECCELLENZA:

+ SOGNO PLAYOFF: Buon ritorno dello Zingonia Verdellino, che con il 2-1 alla Luisiana si rilancia in classifica.

- CALO BRUSA: Un solo punto nelle ultime due per la capolista, ieri il pari con il Calcio Romanese (2-2) e la Vertovese si fa sotto: ora la prima inseguitrice è a 4 punti.

PROMOZIONE:

+ COLPO GAVARNESE: Un gol di Pulcini decide la sfida in casa del Montorfano Rovato e per i ragazzi di mister Foresti i playoff non sono un’utopia.

- INATTESO KO: Sconfitta che non pesa per la classifica, ma che fa male al morale in casa San Paolo d’Argon, battuto 4-1 tra le mura amiche dal Romanengo.

PRIMA CATEGORIA:

+ COLPACCIO TRANQUILLITA’: Un gol di Labaria vale il successo per il San Giovanni Bianco in casa della capolista Città di Dalmine e una classifica meno problematica.

- SI FA DURA: Sconfitta che complica la vita al Baradello Clusone, battuto 2-0 in casa dalla Ghisalbese e sempre più penultima.

SECONDA CATEGORIA:

+ ARCENE VOLA: Al primo anno in Seconda, Niang e compagni si avvicinano ad una meritata salvezza dopo il successo nello scontro diretto in casa dell’Or. Brusaporto (3-1).

- CADUTA ZOGNESE: Dopo aver toccato il cielo con un dito, arrivando in vetta al girone A, due sorprendenti sconfitte consecutive hanno ricacciato i ragazzi di Sonzogni in seconda piazza.

