AlbinoLeffe, no al turno infrasettimanale

Volley, Zanetti ferma per due partite In attesa di conoscere le sorti della Serie A, ecco gli aggiornamenti su AlbinoLeffe e Zanetti.

L’anticipo al sabato e la gara in trasferta in Toscana ha «salvato» la giornata dell’AlbinoLeffe che nella serata di sabato è scesa regolarmente in campo allo stadio di Siena, conquistando un positivo pareggio (1-1). Ma a causa delle criticità legate al coronavirus, mercoledì il turno infrasettimanale non s’ha da fare: AlbinoLeffe-Monza, originariamente in programma allo stadio di Gorgonzola, non sarà infatti disputata, con il rinvio a data da destinarsi. Oltre alla partita dei blucelesti, nella mattinata di domenica la Lega Pro ha ufficializzato il rinvio di Pro Vercelli-Novara, che era in programma lunedì sera, e per mercoledì di altre tre gare del girone A in calendario in Lombardia, ossia Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese e Pro Patria-Olbia. Al momento non vi sono ipotesi sulla data di recupero di queste gare valide per la nona giornata di ritorno, e che si sommano alle partite dell’ultima giornata rinviate domenica sempre nel girone A dopo il decreto ministeriale della tarda serata di sabato, vale a dire Giana Erminio-Como e Lecco-Pro Patria.

Anche la pallavolo si ferma fino al 1 marzo. La Federazione Italiana Pallavolo, congiuntamente alle due Leghe di Serie A Maschile e Femminile, rendono noto di aver deciso di sospendere l’intera attività pallavolistica nazionale a tutti i livelli fino al 1 marzo compreso. È dunque rinviata a data da destinarsi la gara in programma mercoledì 26 febbraio alle 20.30 al Pala Agnelli di Bergamo tra Zanetti e Il Bisonte Firenze.

Il Volley Bergamo comunicherà nei prossimi giorni le modalità di rimborso dei biglietti già acquistati nella prevendita on line. La Zanetti non sarà in campo nemmeno domenica 1 marzo a Cuneo per il ventiduesimo turno di Regular Season. Saliranno due a 3 i match non disputati dalle rossoblù: quello della scorsa domenica a Busto e, appunto, i prossimi due turni. Non appena verrà definita la ripresa dell’attività e ridisegnato il calendario gare, ne verrà data tempestiva comunicazione.

La decisione è stata assunta al termine di una riunione d’urgenza tenutasi domenica 23 febbraio a Bologna in conseguenza dei diversi provvedimenti che si stanno assumendo in ambito governativo-istituzionale quali le decisioni adottate dai Presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna alle quali si è aggiunta la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA