AlbinoLeffe, rilasciato il permesso

Zanica, via ai lavori per il nuovo stadio Il 29 luglio è arrivato il via libera dell’amministrazione comunale, ora i lavori possano cominciare.

L’AlbinoLeffe ha comunicato che il 29 luglio è stato rilasciato il permesso per la realizzazione del nuovo stadio a Zanica e che lo stesso giorno sono iniziati i lavori.

La società bluceleste ha diramato un comunicato con l’annuncio e in cui ringrazia i tecnici e l’amministrazione comunale di Zanica per la collaborazione e in cui rimanda a fine agosto per tutti i dettagli del progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA