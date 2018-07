Alla scoperta di Mayoral - Video

L’Atalanta punta il gioiellino del Real Ecco un video con tutti i gol segnati nell’ultimo anno da Borja Mayoral, gioiellino del Real Madrid su cui l’Atalanta ha messo gli occhi. Per i nerazzurri sarebbe un gran colpo, ma la concorrenza è agguerrita.

Borja Mayoral, ventuno anni, è cresciuto nel vivaio madridista e, dopo una lunga serie di gol nelle giovanili, si è affacciato in prima squadra nel 2015/16: nell’ultima stagione, tra le varie competizioni, ha giocato 22 partite e segnato 6 gol. Il madridista vanta già un’esperienza all’estero, visto che nel 2016/17 ha giocato in Germania, con il Wolfsburg, in Bundesliga. Borja è un attaccante moderno: forte tecnicamente ma anche dotato di un buon fisico (181 cm), sa essere letale in zona gol. Il primo contatto tra l’Atalanta e l’entourage del giocatore risalirebbe alla serata del primo giugno, in occasione dell’amichevole tra Colombia ed Egitto, giocata a Bergamo.

IL VIDEO

