Alle 14 c’è il sorteggio a Nyon

Atalanta, attesa sui possibili avversari

Ore 14 a Nyon, occhio al sorteggio: la cittadina svizzera oggi ospiterà infatti il sorteggio per il terzo turno preliminare di Europa League (in programma il 9 e il 16 agosto) e l’Atalanta conoscerà quali saranno le possibili avversarie in caso di passaggio del turno contro il Sarajevo.