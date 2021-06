Anche Bergamo tifa la Nazionale

Italia-Austria in campo: 0-0 Molti i luoghi in cui è possibile condividere la partita degli ottavi dell’Italia.

Ottavi di finale a Wembley. La Nazionale di Roberto Mancini scende in campo contro l’Austria alle 21. C’erano alcuni dubbi di formazione che sono stati risolti: a centrocampo nell’Italia gioca Verratti, in panchina Locatelli. In difesa sono titolari Di Lorenzo e Acerbi al posto di Florenzi e Chiellini, completano la linea Bonucci e Spinazzola. Davanti Berardi, Immobile e Insigne e naturalmente in porta Donnarumma.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

AUSTRIA (4-2-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grlillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer;

A Sant’Agostino tutto esaurito per assistere alla partita insieme mangiando e bevendo seduti ai propri tavoli



(Foto by Beppe Bedolis)

i

© RIPRODUZIONE RISERVATA