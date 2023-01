Anche con la Juve è un’ottima Atalanta: Boga e Lookman imprendibili

I nerazzurri con un’ottima prestazione hanno smentito chi aveva sminuito le ultime due vittorie a suon di gol contro la Salernitana in campionato e contro lo Spezia in Coppa Italia. Contro i bianconeri Toloi e compagni hanno sfiorato la vittoria. Ma va bene così perché il pareggio consente di stare in corsa per un posto in Europa.