Anche Corner ha il suo «Black Friday»

Fino al 2 dicembre primo mese a 0,99 € Anche Corner avrà il suo «Black Friday». Anzi:«black and blue» days.

Sì, perché mentre in tutto il mondo impazzano gli sconti di questi giorni particolari, anche Corner fa la sua offerta per chi volesse provare i contenuti del sito che propone approfondimenti esclusivi sull’Atalanta. Da oggi, 29 novembre, alla mezzanotte del 2 dicembre, infatti, la sottoscrizione dell’abbonamento* passerà da 3,5 euro a 0,99 centesimi, per il primo mese.

Tutto funzionerà come di consueto: l’offerta dei «giorni nerazzurri» sarà attiva sulla pagina https://scopricorner.ecodibergamo.it: con pochissimi clic ci si registra e si diventa sostenitori di questo progetto giornalistico che fra pochissimi giorni compirà il suo primo anno di vita e che sta per tagliare il traguardo dei mille approfondimenti pubblicati.

*Possono aderire solo i nuovi utenti ossia quelli che non hanno avuto un abbonamento corner nell’ultimo anno.

