Annullata la conferenza di Gasperini

Un caso positivo nell’Atalanta È stata annullata la conferenza stampa di mister Gasperini a Zingonia, la società annuncia un caso positivo nel gruppo squadra.

La conferenza è stata sospesa a causa di un caso di positività al tampone, «un caso all’interno del gruppo squadra» comunica la società. La conferenza era prevista alle 13,30 di sabato 3 ottobre al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, ma è stata annunciata la sospensione poco prima.

L’incontro con l’allenatore anticipava la partita in programma domenica 4 ottobre alle 12.30 a Bergamo: l’Atalanta, a punteggio pieno, esordiva in casa contro il Cagliari.

«Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra - si legge in una nota della società -. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate».

