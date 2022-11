Anticipi e posticipi dalla 22ª alla 29ª giornata. Atalanta mai domenica alle 15

In notturna di sabato (11 febbraio ore 20,45) dalla Lazio, in notturna di domenica (26 febbraio alle 20,45) dal Milan, il venerdì (17 marzo alle 20,45) in casa con l’Empoli. E due volte la domenica a pranzo (12,30), in casa con il Lecce (19 febbraio) e nel derby di Cremona (2 aprile). Ancora: due volte alle 18 del sabato: con l’Udinese in casa (4 marzo) e a Napoli (11 marzo). E, infine, il sabato alle 18,30 in casa col Bologna al sabato di Pasqua (8 aprile).