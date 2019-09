Antipasto Champions, perde la Primavera

Dinamo Zagabria-Atalanta 1-0 - Video Sconfitta di misura dei giovani nerazzurri nella Uefa Youth Leagueche si è giocata in Croazia alle 15 di mercoledì 18 settembre.

Comincia con una sconfitta l’avventura della Primavera nerazzurra nell’UEFA Youth League. All’Hitrec-Kacijan di Zagabria vince 1-0 la Dinamo Zagabria grazie a un gol a inizio ripresa.

Buon avvio dei nerazzurri che provano a imporre il loro gioco e creano alcune azioni pericolose specialmente sull’asse di destra. Traore al 12′ si vede respingere dal portiere il tiro da posizione defilata. Quindi al 26′ l’occasione migliore capita sulla testa di Piccoli sul cross da destra di Ghislandi, ma Josipovic con un balzo salva proprio quando la palla sembrava entrata. Al 29′ bel lancio di Guth per Gyabuaa che non riesce a controllare in area. Al 43′ Gelmi neutralizza senza problemi una punizione dal limite della Dinamo.

Uefa Champions Youth League GNK Dinamo Zagabria - Atalanta

(Foto by Magni Paolo Foto)

Nella ripresa la Dinamo sblocca la partita dopo quattro minuti con un’azione personale di Karrica che trova l’angolino più lontano alla destra di Gelmi. Il gol galvanizza i padroni di casa che si rendono pericolosi ancora al 16′ (provvidenziale Guth sul tiro di Karrica) e al 17′ (Gelmi respinge il tiro di Krizmanic). Al 27′ grande occasione per pareggiare: Cambiaghi crossa morbido per la testa di Gyabuaa, ma la traversa dice no ai nerazzurri. Al 37′ la Dinamo resta in dieci per il doppio giallo del capitano Franjic (fallo su Cortinovis). Al 40′ Atalanta vicinissima al pareggio con Ghislandi: respinge il portiere croato. Aumenta il forcing nerazzurro: ci prova anche Traore dalla distanza ma Josipovic ci arriva e devia in angolo.

GNK DINAMO-ATALANTA 1-0

Reti: 4′ s.t. Karrica (D).

GNK Dinamo Zagabria: Josipovic, Hrvoj, Jurisic, Gvardiol, Sutalo, Franjic, Marin (37′ s.t. Radonja), Jankovic, Sipos, Krizmanic (45′ s.t. Stranput), Karrica (31′ s.t. Kocar). A disposizione: Krkalic, Vukasovic, Vasilj, Svrznjak. Allenatore: Igor Jovicevic.

Atalanta: Gelmi, Ghislandi (42′ s.t. Italeng), Ruggeri (34′ s.t. Brogni), Panada (22′ s.t. Cortinovis), Okoli, Guth, Traore, Gyabuaa, Piccoli, Da Riva, Cambiaghi. A disposizione: Nozza Bielli, Bergonzi, Milani, Sidibe. Allenatore: Massimo Brambilla.

Arbitro: Aristotelis Diamantopoulos (GRE). Assistenti: Kostantinos Triantafyllou (GRE), Kostantinos Psarris (GRE). Quarto ufficiale: Ivan Vuckovic (CRO)

Note: espulso Franjic (D) al 37′ s.t. per doppia ammonizione, Karrica (D), Piccoli (A), Da Riva (A), Ghislandi (A).

