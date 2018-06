Ecco il Villaggio nerazzurro

Domani mattina la camminata Il centro di Bergamo ha già iniziato a cambiar pelle, cominciando a indossare l’abito nerazzurro. Tutto è pronto per la Camminata nerazzurra e per la due giorni di festa organizzata dal Centro di coordinamento del Club Amici dell’Atalanta.

Tutto pronto al «Villaggio nerazzurro», il quartier generale sul Sentierone e se oggi ci si diverte, la festa più grande è quella di domenica dalle 8,45 quando l’orgoglio atalantino animerà la città: si vivrà la 12ª edizione di una manifestazione ormai tradizionale, pronta a coinvolgere migliaia e migliaia di bergamaschi. Probabilmente 15 mila, come da media recente e da obiettivo annunciato alla presentazione dell’iniziativa.

L’avvicinamento è stato nel segno dell’ottimismo, già nei giorni scorsi si era superata quota 12 mila iscrizioni. Con le solite adesioni last-minute, i numeri sono destinati a ingrossarsi: «Molti decidono la mattina, aprendo la finestra e guardando il cielo – ricorda con un sorriso Marino Lazzarini, presidente del Centro di coordinamento e anima della Camminata –. C’è ottimismo, i preparativi sono andati bene e anche il meteo sembra dalla nostra parte». Chi ha giocato d’anticipo lo ha fatto soprattutto per non farsi sfuggire la maglia ufficiale della Camminata, ormai un cimelio immancabile, quest’anno autografata da Cristian Raimondi.

La «road map» è definita.Sabato al «Villaggio nerazzurro» giochi gonfiabili, calcio balilla e campo da calcio, e nel pomeriggio si vivrà un altro consueto appuntamento per le famiglie, il «merendone» a base di Nutella (ore 16). Convivialità e solidarietà: sempre nel pomeriggio ci sarà la «cerimonia ufficiale» di consegna del ricavato della scorsa edizione, un assist benefico da 30 mila euro che il Club Amici devolve a una decina di associazioni del territorio, l’ennesima goccia in un mare di generosità che negli ultimi dodici anni ha regalato oltre mezzo milione di euro.

Sabato sera, dalle 21 sempre in zona Sentierone, si vivranno invece l’elezione di Miss Bergamo e la selezione per Miss Italia. Domenica, appunto, è il giorno clou: alle 7,30 la Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto, alle 8,45 la partenza della 12ª Camminata (dal Sentierone), alle 11 le premiazioni dei gruppi, alle 13 la chiusura del «Villaggio». Al via della Camminata ci sarà anche il presidente Antonio Percassi

