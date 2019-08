Arana in prestito dal Siviglia

Il brasiliano con la maglia numero 13 L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisizione di Guliherme Arana in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia.

Nella giornata di mercoledì 28 agosto le visite mediche e poi la firma a Zingonia in sede. Il laterale mancino brasiliano ventiduenne, che ha scelto la maglia numero 13, nella scorsa stagione ha totalizzato 22 presenze e tre reti con gli andalusi.

Nato a San Paolo il 14 aprile 1997, cresciuto nel Corinthians (89 partite e 4 gol), in cui ha vinto la Copa Sao Paulo con l’Under 20, due titoli nazionali (2015, 2017) più un campionato paulista (2017), a livello professionistico ha giocato in Brasile anche con l’Atletico Paranaense. Trasferitosi a Siviglia nella sessione invernale 2017-2018, in tutto vi ha giocato 25 gare. Con la nazionale verdeoro Under 20 (8 match, 2 reti) ha partecipato al Sudamericano di categoria nel 2017.

