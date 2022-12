Argentina campione del mondo ai rigori. La gioia di Romero, Gomez e il ct Scaloni. Festa a Bergamo, foto e video

Mbappé capocannoniere con 8 gol

Ma Messi entra definitivamente nella storia

Nella lotteria dei rigori hanno fallito i due francesi Coman (parato) e Tchouameni (fuori), mentre gli argentini sono stati inesorabili e l’esecuzione decisiva dal dischetto è stata di Montie l per il 4-2, 7-5 complessivo. In definitiva un trionfo meritato per l’Argentina che non vinceva dal 1986, per Messi la definitiva consacrazione nel ricordo di Diego Maradona che aveva conquistato praticamente da solo il Mondiale messicano.

Romero titolare, Gomez in panchina nella finale

E fa festa un po’ anche l’Atalanta. Romero, nerazzurro nel 2020/21 (42 presenze e 3 gol in tutte le competizioni) prima dell’approdo nel Tottenham nella stagione successiva, ha giocato la finale da titolare, Gomez - bandiera nerazzurra dal 2014 al 2021 (252 presenze e 59 gol in totale) e attualmente in forza al Siviglia - è rimasto sempre in panchina, ma durante il Mondiale ha dato il suo contributo . Il ct Scaloni ha giocato a Bergamo dal 2013 al 2015 (17 presenze con nessun gol) prima di ritirarsi e diventare allenatore .

La festa a Bergamo e le congratulazioni dell’Atalanta

Dopo la vittoria, una piccola ma entusiasta comunità di argentini residenti in Bergamasca si è ritrovata nella zona dei Propilei di Bergamo per festeggiare a suon di clacson e bandiere.

Ma non solo: all’indomani della soddisfazione per il terzo posto della Croazia di Mario Pasalic, l’Atalanta usa i propri canali social per congratularsi per la vittoria in Qatar ai rigori dell’Argentina, che tra il ct e il campo annovera tre suoi ex giocatori.«Congratulazioni agli ex atalantini Papu Gomez, Cristian Romero e Lionel Scaloni per la vittoria della Fifa World Cup!», si legge nel post corredato dalle foto tratte dall’esperienza in nerazzurro dei tre, rispettivamente dal 2014 al gennaio 2021, nella stagione 2020-2021 e dal gennaio 2013 al 2015.